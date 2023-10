zaterdag 28 oktober 2023 om 11:47

Annemiek van Vleuten: “Ze gaan verder zonder mij, dat vind ik niet leuk”

Annemiek van Vleuten zal niet meer in actie komen als profrenster. Dat wisten we al een tijdje, maar bij Van Vleuten zelf is het de afgelopen week echt binnengekomen. “Ik zal het missen dat ik die hoofdrolspeler niet meer kan zijn”, vertelt ze in gesprek met NRC.

10 september is inmiddels meer dan een goede maand geleden. Dat was de laatste dag dat Van Vleuten op haar fiets kroop als prof. Dat is al even geleden, maar het besef dat het nu echt voorbij is, is nu pas ingedaald bij de Nederlandse renster. “Sinds deze week realiseer ik me: ik hoor niet meer bij de topsporters. Zij gaan nu verder. Zonder mij. En dat vind ik niet heel leuk.”

“Ik heb me wel eens afgevraagd of ik al die aandacht zou gaan missen. Dit seizoen sprak ik met mezelf af dat ik extra zou genieten van fotoshoots en mediaoptredens. Maar al snel dacht ik ook: ‘volgens mij geniet ik hier niet van’, is ze eerlijk. Aandacht was nooit een drijfveer. Wat ik wel ga missen is dat ik geen podium meer heb om mensen te inspireren. Dat ik op een WK kan laten zien dat je op woensdag je elleboog kunt breken en zaterdag wereldkampioen kunt worden.”

Gedaan met de risico’s

“Accept, adapt en move on. Denken in mogelijkheden. Dat is niet meer, en ik zal het missen dat ik die hoofdrolspeler niet meer kan zijn”, geeft Van Vleuten mee. De oud-renster van Movistar zal het missen, maar is nog steeds blij met haar keuze om te stoppen. “Ik merkte dat mijn risicobereidheid omlaag ging. Altijd maar vechten voor je plekje in het peloton ging me steeds meer tegenstaan. (…) Risico’s waar iemand die niet heeft gefietst zich niets bij kan voorstellen. Ik ben bang geweest, vooral dit laatste jaar.”