Annemiek van Vleuten over toekomst: "Ik ben benaderd door andere ploegen" dinsdag 9 juni 2020

Annemiek van Vleuten koerst al sinds 2016 voor Mitchelton-Scott, maar het is nog niet zeker of de wereldkampioene volgend jaar ook zal uitkomen voor de Australische formatie. “Het is geen geheim dat mijn ploeg in zwaar weer zit. Ik ben benaderd door andere ploegen”, zo laat Van Vleuten weten in de Crotcast van ex-renner Maarten Ducrot.

Van Vleuten viert in oktober haar 38e verjaardag, maar denkt nog niet aan stoppen. “Ik wil zeker nog twee jaar door. Het plan was al om na de Olympische Spelen een seizoen door te gaan, aangezien ik na de Spelen nog lekker een jaar wil koersen. In een Olympisch jaar ligt alles onder een vergrootglas en draait alles om die ene wedstrijd.”

“Dat vind ik soms wel jammer. Het plan om na de Spelen door te gaan is nu dus een jaartje opgeschoven”, aldus Van Vleuten, die het liefst blijft koersen voor haar huidige werkgever Mitchelton-Scott. “Ik voel me heel erg thuis bij mijn huidige ploeg. Bovendien is het altijd een risico om te verkassen. Een andere ploeg moet wel van goeden huize komen.”

“Ik hoop ergens nog voor twee jaar te tekenen”

Van Vleuten kijkt niet zozeer naar het financiële plaatje. “Ik hoef de laatste jaren van mijn carrière niet te cashen. Ik wil vooral genieten en de vrijheid hebben om bijvoorbeeld een trip te maken naar Colombia en om mijn eigen programma een beetje in te vullen.” De Nederlandse zal wellicht haar carrière beëindigen na het WK van 2022 in Australië.

“Het is geen verkeerd WK en dat zou de cirkel ook wel rondmaken. Ik reed mijn allereerste WK namelijk ook in Australië”, zo doelt Van Vleuten op het WK van 2010 in Geelong. De regerend wereldkampioene zal na dit seizoen de knoop moeten doorhakken wat betreft de nabije toekomst. “Ik hoop ergens nog voor twee jaar te tekenen.”