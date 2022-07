Van Vleuten klaar voor bergen: “Heb echt geluk hoe deze wedstrijd is opgebouwd”

So far, so good voor Annemiek van Vleuten. De eerste dagen van de Tour de France Femmes zag het er zeer penibel uit met haar gezondheid, maar na zes dagen staat ze er gewoon prima voor. Achtste staat de kopvrouw van Movistar nu, op 1m28s van Marianne Vos. Alles te winnen dus in de twee zware slotritten.

Van Vleuten had dan ook alle redenen om breed te glimlachen in het eerste interview na de finish met Eurosport: “Ik ben blij dat ik uit de problemen ben gebleven. Dit was echt een dag om heel gefocust te zijn. Zeker in Frankrijk, met al die kleine dorpjes en smalle wegen, moet je blijven opletten. Je kunt je concentratie geen moment verliezen. Dat maakt het zwaar om etappekoersen te rijden, je kunt immers nooit relaxen.”

Van Vleuten voelt echt dat ze in de Tour de France zit. “Ik begrijp waar de mannen het altijd over hebben. Het eerste uur voordat de ontsnapping gaat is gekkenwerk”, blikt de Wageningse terug op de wedstrijd. “Ik was er niet in geïnteresseerd om mee te zitten in de vlucht, maar het was goed dat Sheyla Gutiérrez mee in de ontsnapping zat.”

“Het was voor mij opnieuw een mooie dag om te herstellen. Normaal is het niet meteen mijn terrein, maar nu was ik best blij met een paar minder lastige etappes. Ik heb echt geluk hoe deze wedstrijd is opgebouwd. Ik denk dat ik nu klaar ben voor de zware bergetappes.”