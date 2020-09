Annemiek van Vleuten hoopvol over WK-deelname dinsdag 22 september 2020 om 19:58

Annemiek van Vleuten leek een WK-deelname te kunnen vergeten, nadat ze haar pols brak in de Giro Rosa. De Nederlandse kreeg na een operatie in Nederland echter een brace aangemeten en onderging vandaag een laatste test. “Het ging goed, ik ben hoopvol’, aldus Van Vleuten in een eerste reactie aan de NOS.

Van Vleuten liet afgelopen zondag al weten nog altijd aan het WK in Imola te denken. “Mijn artsen denken heel erg in mogelijkheden, daar was ik wel verbaasd over. Het is niet zo’n heel gecompliceerde breuk. Ik bekijk het dag per dag en doe er alles aan om optimaal te herstellen. Ik sta in de optimale herstelstand, je weet het nooit.”

“Wie weet, ik kan niet in de toekomst kijken. Maandag ga ik overleggen met de artsen en wordt er een brace aangemeten. Met die brace kan ik fietsen en dan gaan we verder kijken. Een dergelijk parcours als dit WK heb je niet elk jaar. Als het WK nu in Qatar was geweest, had ik me er helemaal niet zo druk om gemaakt.”

Van Vleuten deed vandaag nog een test. “Het ging goed, ik ben hoopvol. Volgens de artsen is het verantwoord om buiten te fietsen met een brace.” De NOS laat weten dat vanavond de definitieve beslissing zal vallen over haar deelname.