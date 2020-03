Annemiek van Vleuten: “Goed dat er nu duidelijkheid is” dinsdag 24 maart 2020 om 17:29

Volgens Annemiek van Vleuten is het een goede beslissing dat de Olympische Spelen zijn uitgesteld naar 2021. “De Spelen gaan over eerlijk en fair met elkaar kunnen strijden”, zo vertelt ze aan het Algemeen Dagblad. “Nu zouden niet alle sporters dezelfde kansen krijgen.”

Van Vleuten hoopte zich dit jaar te kronen tot Olympisch kampioen, maar grote sportevenementen als de Olympische Spelen kunnen niet doorgaan als gevolg van het coronavirus. “Het is een terechte beslissing. Ik ben blij dat we nu van die onzekerheid af zijn.” De regerend wereldkampioene is eerder teleurgesteld over het niet doorgaan van de voorjaarsklassiekers.

“Ik keek dit seizoen vooral uit naar de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Ardennenklassiekers. Het leek me echt geweldig om daar in mijn regenboogtrui aan de start te staan. Dat het allemaal niet doorging, dat vond ik pas echt erg”, aldus Van Vleuten, die met een dubbel gevoel kijkt naar de Olympische Spelen in 2021.

Dubbel gevoel

“Ik was sowieso nog een jaar doorgegaan met wielrennen, maar ik had dan graag een seizoen gereden zonder Olympische Spelen. Ik vind een jaar met de Spelen eigenlijk niet zo fijn, aangezien er door de media zoveel druk wordt opgelegd. Alles zal over de Spelen gaan, terwijl er genoeg andere mooie wedstrijden zijn.”

Een schrale troost voor Van Vleuten: de renster van Mitchelton-Scott won dit jaar al een klassieker in haar regenboogtrui. De 37-jarige coureur won eind februari na een knappe solo Omloop Het Nieuwsblad, het bleek ook meteen haar (voorlopig) laatste wedstrijd van 2020.