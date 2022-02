Annemiek van Vleuten genomineerd voor World Comeback of the Year 2021

Annemiek van Vleuten is genomineerd voor de World Comeback of the Year 2021, een prijs die wordt uitgereikt tijdens de Laureus World Sports Award. Dit is een belangrijke jaarlijkse uitreiking voor verschillende sportprestaties en staat bekend als de Oscars van de sport.



800 journalisten uit de sportwereld konden stemmen voor deze award. De Nederlandse wielrenster is genomineerd voor haar prestatie in het tijdrijden op de Olympische Spelen in Tokio, na de teleurstelling in de wegkoers. De andere genomineerden in de categorie Comeback of the Year zijn Mark Cavendish, skater Sky Brown, motoGP-rijder Marc Márquez, schoonspringer Tom Daley en gymnaste Simone Biles.

De 72 leden van de Laureus Academy, waaronder Miguel Indurain, Fabian Cancellara en Chris Hoy, zullen nu hun stem moeten indienen. Het gala zal (virtueel) plaatsvinden in april. In 2021 ging de prijs naar de Canadese snowboarder Maxence Parrot.

Van Vleuten reageerde via de site van haar ploeg op de nominatie. “Tokio was een van de ongelooflijke momenten die je niet vaak gaat meemaken. De sport gaf me toen een kans om opnieuw te schitteren na iets dat wat minder liep (de tweede plaats in de olympische wegkoers, red.). Om terug op te fiets te stappen twee dagen na die teleurstelling en een gouden medaille te winnen gaf veel voldoening. Ik ben dan ook heel blij dat de media over de hele wereld dat gezien heeft en me erkenning geeft. Gefeliciteerd aan alle andere genomineerden uit alle categorieën.”