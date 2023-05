Annemiek van Vleuten crasht in finale Ronde van het Baskenland: “Pijnlijke heup en pols”

Annemiek van Vleuten reed vrijdag naar een vierde plaats in de Ronde van het Baskenland voor vrouwen. De Nederlandse renster van Movistar deed dat nadat ze ten val kwam voor de laatste beklimming van de dag. “Ik heb een pijnlijke heup en pols”, liet de wereldkampioene weten op sociale media.

“Het was niet onze dag door een valpartij in de finale. Gelukkig kon ik terugkeren voor de slotklim, maar ik heb wel een pijnlijke heup en polst”, aldus Van Vleuten, die samen met twee andere rensters ten val kwam. “Het was een ‘mooie’ herinnering aan koersen in het Baskenland en in Spanje: vol gas en veel regen.”

Van Vleuten moet na dag een al een minuut toegeven op haar concurrente Demi Vollering. De Ronde van het Baskenland voor vrouwen duurt nog tot en met zondag. Zowel zaterdag als zondag staat een lastige heuveletappe op het programma.

Lees ook: Demi Vollering grijpt meteen de macht in Ronde van het Baskenland