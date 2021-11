Annemarie Worst zonder rugpijn naar tweede plaats: “Had een super goede dag”

Annemarie Worst wist in de Superprestige Niel voor de derde keer dit seizoen een podiumplaats te behalen. De kopvrouw van de 777-ploeg nam meermaals het initiatief in de cross, maar moest zich in de slotronde gewonnen geven aan Lucinda Brand. “Ik had een super goede dag”, vertelt Worst na afloop.

“Ik kon meedoen voor de winst”, aldus een opgewekte Worst. “Lucinda reed weg na een foutje, maar het had er wel gezeten. Het gevoel was goed en ik kon meedoen, daar ben ik blij mee. De afgelopen weken had ik vaak last van mijn rug, maar dat is vandaag weggebleven. Ik kon weer kracht zetten. Dat heb ik echt gemist de afgelopen wedstrijden.”

Worst liet door haar blessure de nodige crossen schieten de afgelopen weken. “De planning was zo. Ik had goed getraind voor de afgelopen periode en baalde dat het niet lukte”, blikt ze terug. “Maar ik heb geen last meer van mijn rug, ik kan weer meedoen en mijn krachten gebruiken.”

Betsema: “Een fout is hier zo gemaakt”

Denise Betsema kon leven met haar derde plaats in Niel, nadat ze vroeg in de cross al in de achtervolging moest. “Annemarie was snel weg en wij kwamen vanaf de start in het gedrang. Het was even achtervolgen en goed in het rood rijden. Daarna sluit je aan en zit je heel diep te gaan. En dan ga je foutjes maken. Ik heb even op kop kunnen rijden, maar het was zo technisch… Dan is een fout zo gemaakt”, weet ze.

De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal zag in de finale Brand en Worst wegrijden. “Het is vechten tot de finish, maar ik had de benen ook niet om ze te volgen. Ik heb de schade nog iets kunnen beperken. Dan mag ik toch tevreden zijn”, vertelt Betsema.