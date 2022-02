Annemarie Worst verrast door puntentelling Superprestige

Annemarie Worst kwam vandaag als tweede over de streep in de Superprestige Gavere. Omdat Denise Betsema in haar buurt bleef en als derde eindigde, slaagde ze er niet in om nog een plekje te stijgen in het klassement. Betsema behield, ondanks een gelijke stand qua aantal punten, haar tweede plek vanwege het aantal overwinningen dat ze boekte in de wedstrijdreeks.

Worst was niet helemaal op de hoogte van de puntentelling, bleek in het flash-interview na afloop. “Ik hoor net dat het aantal overwinningen er nog voor gaat”, verwijst ze naar de puntentelling. “Dat vind ik een beetje jammer, maar ja…”

Ze wist het slechte nieuws echter al snel te relativeren, waarna ze haar licht liet schijnen over het parcours. “Het rondje lag er heel zwaar bij. Ook door die plakmodder, en dan die klimmetjes er nog bij. Het is gewoon een heel zwaar rondje”, aldus Worst.

Rijden voor plek twee

Daarna blikte de Nederlandse terug op de wedstrijd. “In de eerste ronde maakte ik een foutje op de klim. Daardoor moest ik een gaatje laten (op Lucinda Brand, red.) en dat kreeg ik gewoon niet meer dicht. En op een gegeven moment was het ook gewoon een beetje kijken, en een beetje voor de tweede plek rijden”, vertelt ze over haar duel met Betsema.

“Het kon een sprint worden, maar ik merkte wel dat het klimmetje na het bos me goed lag, waar ik het wel zou kunnen proberen. Dat is gebeurd en het lukte”, sluit ze af.