Annemarie Worst tevreden met tweede plek: “Maar het gevoel was niet super”

Annemarie Worst is het veldritseizoen begonnen met een tweede plaats in de Exact Cross Kruibeke. Is ze tevreden met die prestatie? “Jawel, ik ben wel tevreden met een tweede plek, maar het gevoel was niet super”, zei de Nederlandse na afloop tegen WielerFlits.

“Het is altijd spannend bij een eerste cross hoe het gaat. Ik denk zeker wel dat de conditie wel goed is, maar er zijn nog wel wat dingen om te verbeteren”, aldus Worst, die de uiteindelijke winnares Fem van Empel weg zag rijden op het moment dat zij zelf de post indook voor een fietswissel. Het was niet de enige keer dat ze tijdens de cross van materiaal veranderde. “Eigenlijk wilde ik andere banden, maar ik kreeg dezelfde banden, dus moest ik nog een keer wisselen. Uiteindelijk heb ik denk ik iets te vroeg gewisseld, maar dat is een keuze op het moment.”

De zomer is goed verlopen, vertelt Worst verder. “Ik heb veel op de weg gekoerst, een beetje op de mountainbike. Het was een goede zomer me voor te bereiden op de winter, waarin ik het wereldbekerklassement goed wil rijden. Het is leuk om het seizoen met een goed gevoel te beginnen, maar de maanden januari en februari zijn het belangrijkste, met de kampioenschappen. Dat is gelukkig nog eventjes, dus nu kun je nog eventjes trainen op wat niet goed is.”