Annemarie Worst na winst in Sluitingsprijs: “Nu ga ik carnaval vieren” zondag 23 februari 2020 om 15:12

Annemarie Worst eindigde de voorbije weken geregeld op het podium, maar de Nederlandse moest vaak haar meerdere erkennen in Ceylin del Carmen Alvarado. En afgelopen zaterdag bleek Denise Betsema te sterk in de cross van Leuven. Vandaag was het echter wél raak voor Worst, die zegevierde in de Sluitingsprijs van Oostmalle.

Worst vocht in Oostmalle een verbeten duel uit met Betsema, maar in de laatste ronde maakte de Texelse een cruciaal foutje in een van de laatste zandstroken. “Ik had eerst niet door dat ik een gaatje had, maar ik ben vol doorgereden toen de toeschouwers het riepen. Ik ben blij met deze overwinning.”

“Het is leuk om de laatste wedstrijd van het seizoen te winnen”, aldus Worst, die woensdag niet aan de start zal staan van de Cyclocross Masters in Waregem. “Ik ga nu carnaval vieren en daarna is het tijd voor een ski-vakantie”, zo vertelt de winnares, die het seizoen afsluit met elf overwinningen.

Denise Betsema: “Foutje komt me duur te staan”

Denise Betsema hoopte vandaag haar tweede zege op rij te boeken, maar de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal verspeelde haar kansen in een van de zandstroken. “Ik maakte in de laatste ronde jammer genoeg een foutje. Dat komt me duur te staan. Ik verloor meteen een paar seconden, wat echt balen is.”

“Dat hoort echter bij het wielrennen. Ik ben toch blij dat ik opnieuw op het podium sta. Het is mooi dat ik het laatste stukje van het seizoen nog kon meepikken, na alles wat ik heb meegemaakt.”