Annemarie Worst mist Loenhout en Baal door nieuwe knieklachten

Annemarie Worst heeft zich moeten afmelden voor de Exact Cross in Loenhout van vandaag en de X2O Badkamers Trofee van Baal van 1 januari. De veldrijdster van 777 heeft weer last van haar knie.

De 27-jarige Worst viel begin november op het EK veldrijden in Namen uit. Ze had voor dat kampioenschap al last van knieklachten en die namen alleen maar toe na het EK. Een scan wees uit dat ze een ontsteking in haar knie had en daardoor reed ze anderhalve maand geen cross.

Vorige week, in de Exact Cross Mol, keerde ze terug met een knappe derde plaats. Daarna reed ze ook nog de Wereldbeker Gavere (zevende), de Superprestige Heusden-Zolder (zevende) en de Superprestige Diegem (negende).

Maar nu spelen de knieproblemen weer op bij Worst. Ze mist de laatste cross van het jaar in Loenhout en heeft ook de X2O Trofee Baal, op Nieuwjaarsdag, al van haar programma geschrapt. Of Worst de rest van haar programma wel zal kunnen afwerken, is nog niet zeker.