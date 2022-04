Anne Terpstra tweede in Wereldbeker MTB in Brazilië, Nino Schurter schrijft historie

Anne Terpstra is tijdens de Wereldbeker mountainbike in het Braziliaanse Petrópolis als tweede geëindigd. De Nederlandse moest tijdens de cross country-wedstrijd alleen de Australische Rebecca McConnell voor zich dulden. Het verschil aan de streep was 17 seconden.

Achter McConnell en Terpstra mocht de Française Loana Lecomte als nummer drie mee het podium op. Met Anne Tauber stond er nog een Nederlandse in de top-10 van de uitslag. Zij eindigde als tiende, op ruim vier minuten van winnares McConnell.

Schurter op gelijke hoogte met Absalon

Bij de mannen was er een historische overwinning voor Nino Schurter. De Zwitserse wereldkampioen was de beste in Petrópolis na een beklijvend duel met Maxime Marotte. Pas in de laatste 25 meter sprintte Schurter langs de Fransman. Vlad Dalascu uit Roemenië werd kort daarachter derde. Met Pierre De Froidmont eindigde er een Belg op de zesde plaats, ruim een minuut na Schuter.

Maar wat maakte de zege van Schurter zo bijzonder? Door deze overwinning komt hij op een totaal van 33 World Cup-zeges. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Julien Absalon, die het record tot vandaag alleen in handen had. Nu staan Schurter en Absalon op gelijke hoogte. “Ik heb drie jaar moeten wachten op deze zege”, vertelde een uitzinnige Schurter meteen na afloop. Zijn laatste Wereldbeker behaalde hij in 2019.

Wereldbeker MTB

De wedstrijd in Petrópolis is de eerste wedstrijd op de Wereldbeker-kalender van dit seizoen. In totaal worden negen Wereldbekers gereden, waarbij ook Albstadt, Nove Mesto, Leogang, Lenzerheide, Valnord, Snowshoe, Mont-St-Anne en Val di Sole worden aangedaan.

🥈 @MaximeMarotte prend la 2ème place de la 1ère coupe du monde de la saison, à Petropolis 🇧🇷 Devancé d'un rien par @nschurter 🇨🇭, il passe tout près de sa première victoire en coupe du monde #MBWorldCup pic.twitter.com/Oa4Ia7U9z7 — Objectif Paris 2024 🇫🇷 🥇 (@Objectif_2024) April 10, 2022