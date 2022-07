Anne Terpstra en David Nordemann winnen NK mountainbike

De Nederlandse titels mountainbike zijn gegaan naar Anne Terpstra en David Nordemann. In Spaarnwoude was Terpstra een klasse apart bij de vrouwen, want ze reed de concurrentie op meer dan een minuut. Bij de mannen was Nordemann oppermachtig.

Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) pakte het NK-goud met anderhalve minuut voorsprong op Lotte Koopmans (Postnl Bafang MTB Racing Team). Op meer dan vijf minuten achterstand was het brons voor veldrijdster Denise Betsema. Anne Tauber is haar Nederlandse titel kwijt. Zij deed vanwege ziekte niet mee.

David Nordemann kende weinig problemen op weg naar zijn Nederlandse titel. Bij de mannen wist Stan Godrie, die we vooral kennen uit het veldrijden, tweede te worden op 3.33 minuut achterstand. Wim de Bruin werd derde op 5.04 minuut van Nordemann.

Bij de beloften-mannen ging de NK-titel naar Tibor del Grosso, die Chris van Dijk en Paul Snip voorbleef. In die leeftijdscategorie bij de vrouwen won Fem van Empel het goud na een tweestrijd met Puck Pieterse. Femke Mossinkoff eindigde als derde. Bij de junioren wonnen Lauren Molengraaf (vrouwen) en Morris Gruiters (mannen).