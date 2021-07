Anna van der Breggen na vierde eindzege: “Dit betekent veel voor me”

Anna van der Breggen was opgelucht nadat ze haar vierde eindzege in de Giro d’Italia Donne had veiliggesteld. Volgens de wereldkampioene van SD Worx, die aan haar laatste seizoen bezig is, is het een uitputtende ronde geweest.

“Het betekent veel voor me om een etappekoers als deze te winnen”, quootte Cyclingnews Van der Breggen na haar eindoverwinning. “Het waren tien zware dagen en het is stressvol om negen dagen het roze te hebben, dus die laatste dag voelde ook wel een beetje als het einde. Ik voelde me heel moe, maar ook blij. Dit is de beste manier om het hier af te ronden”, verwees de renster naar het naderende einde van haar profcarrière.

De Nederlandse maakte op de slotdag nog mee de koers door samen met nog vier rensters in de aanval te gaan. “Het was een lastige laatste dag. De afgelopen tien dagen waren heel uitputtend en ik merkte vanochtend al dat ik echt moe was. De rensters in de kopgroep werkten heel hard en ik was blij dat ik erbij zat en in de wielen kon zitten. Dat was voldoende voor mij. Het was een prachtige wedstrijd, maar ik ben blij dat het eindelijk klaar is.”

Doordat Van der Breggen afzwaait, blijft het record van Fabiana Luperini met vijf eindzeges nog zeker een paar jaar overeind. De Italiaanse won de ronde van 1995 tot en met 1998 en in 2008. Voor de Nederlandse zijn de Olympische Spelen in Tokio nu haar volgende doel. In de wegkoers, waar ze de titelverdedigster is, wordt ze omringd door Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos. Samen met Van Vleuten komt ze ook op de tijdrit in actie.

De olympische wegwedstrijd staat voor zondag 25 juli op het programma. De tijdrit wordt drie dagen later afgewerkt op woensdag 28 juli.