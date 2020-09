Anna van der Breggen: “Laatste seizoen ingaan als wereldkampioen is kers op de taart dinsdag 29 september 2020 om 20:38

Het wielerjaar 2020 kan wel eens het beste seizoen uit de carrière van Anna van der Breggen worden. Na de hervatting van het seizoen won ze bijna alle belangrijke afspraken. “Het is best wel een absurd seizoen voor mij”, zegt ze voor de camera van WielerFlits.

Wereldkampioen- en Nederlands kampioen op de weg, Wereld- en Europees kampioen tijdrijden, eindwinst in de Giro Rosa en vierde in de Strade Bianche. “Het is tot nu toe qua uitslagen wel een heel goed jaar”, zegt ze met gevoel voor understatement.

Maar Van der Breggen moest naar eigen zeggen “wel even de knop omzetten” toen begin dit jaar duidelijk werd dat haar hoofddoel, de Olympische Spelen in Tokio, naar 2021 werden doorgeschoven vanwege de gevolgen van het coronavirus. “Het was wel het hoofddoel van dit jaar. Maar de situatie was toen best alarmerend met alle mensen die in het ziekenhuis belandde. Op dat moment wilde ik ook niet bezig zijn met de Olympische Spelen.”

De kersvers wereldkampioen hield vandaag in Maastricht een persconferentie, waarop ze aankondigde haar geplande wielerpensioen uit te stellen tot eind 2021. In de Waalse Pijl kan ze woensdag voor de zesde keer op rij de Waalse semi-klassieker winnen.