Androni-renners Chirico en Ravanelli in de lappenmand na aanrijding

Luca Chirico en Simone Ravanelli hadden zich het slot van het wielerseizoen ongetwijfeld anders voorgesteld. De twee Italiaanse renners van Androni Giocattoli-Sidermec zijn namelijk aangereden terwijl ze in het noorden van Italië aan het trainen waren voor de Veneto Classic, die voor morgen op de kalender staat. Door hun blessures moeten ze deze koers aan zich voorbij laten gaan.

De 29-jarige Chirico en de drie jaar jongere Ravanelli waren met andere ploeggenoten aan het trainen in de buurt van Padua toen ze werden aangereden door een automobilist. De auto kwam uit een benzinestation en reed de openbare weg op, net waar de wielrenners aan het fietsen waren. Ze werden hard geraakt en werden de weg over geslingerd.

Na het ongeval werden Chirico en Ravanelli naar een nabijgelegen ziekenhuis overgebracht voor onderzoek. Daaruit bleek dat Chirico een gebroken rechtersleutelbeen had opgelopen. Bij Ravanelli werd een gebroken rechterenkel vastgesteld. Over een week worden beide renners nader onderzocht.

Chirico was dit seizoen onder meer zesde in de Classic Grand Besançon Doubs en achtste in de Giro dell’Appennino. Woensdag kwam hij nog als twaalfde over de streep in de Giro del Veneto. Ravanelli boekte dit seizoen tweede plaatsen in etappes in de Giro di Sicilia en de Tour Poitou-Charentes. In de Siciliaanse ronde was hij bovendien tiende in het eindklassement.