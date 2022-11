Andrey Zeits en Gleb Brussenskiy langer bij Astana Qazaqstan

Andrey Zeits en Gleb Brussenskiy koersen ook in 2023 in het tenue van Astana Qazaqstan. De twee Kazachen hebben namelijk hun aflopende verbintenis met nog eens één seizoen verlengd.

De 35-jarige Zeits maakt zich op voor zijn veertiende seizoen in dienst van Astana. De ervaren klimmer maakte in 2008 zijn profdebuut voor de formatie uit zijn thuisland. In 2019 koos hij vervolgens voor een Australisch avontuur bij Mitchelton-Scott, maar na twee seizoenen keerde hij weer terug op het oude nest. Zeits staat te boek als een trouwe klimknecht, maar wist ook dit jaar in de wat kleinere wedstrijden weer de nodige ereplaatsen te verzamelen.

Zeits was dit jaar namelijk negende in de Giro di Sicilia, achtste in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en tiende in La Route d’Occitanie en de Tour de Langkawi. Verder mocht hij zijn opwachting maken in de Tour de France: Zeits werd 38ste in het eindklassement. “Ik denk dat ik een goed seizoen achter de rug heb. Ik kon nuttig zijn voor de ploeg en heb mezelf ook laten zien in bepaalde wedstrijden. Ik koers nog altijd op een hoog niveau en zal ook volgend jaar weer alles geven.”

De dertien jaar jongere Brussenskiy (22) kroonde zich dit jaar tot Aziatisch kampioen bij de beloften, veroverde een bronzen medaille op het Aziatisch wegkampioenschap voor eliterenners, maar werd bovenal vijftiende in de Tour de l’Avenir. “Het is geweldig dat ik de tijd krijg om me nog verder te ontwikkelen. De eerste jaren op WorldTour-niveau gingen erg snel en verliepen wat rommelig door de coronapandemie. Ik heb mijn volledige potentieel nog niet kunnen benutten.”

Teammanager Alexander Vinokourov is meer dan tevreden over het functioneren van Zeits en Brussenskiy. “Andrey mag zich inmiddels echt een veteraan noemen, maar liet dit jaar zien dat hij nog steeds erg gemotiveerd is. Ik ben blij dat we nog een jaar op hem kunnen rekenen. Gleb heeft dan weer twee goede maar tegelijkertijd ook lastige seizoenen achter de rug, veroorzaakt door de coronapandemie. Hij kende een seizoen met ups en downs, maar dat is normaal. Hij is nog erg jong en moet nog meer ervaring opdoen.”