Andreas Leknessund wint EK tijdrijden voor beloften maandag 24 augustus 2020 om 14:23

Andreas Leknessund heeft in Plouay het Europees kampioenschap tijdrijden voor beloften gewonnen. De Noor was over ruim 25 kilometer overtuigend de beste. Stefan Bissegger uit Zwitserland kwam 23 seconden tekort en won zilver. De Belg Ilan Van Wilder reed naar het brons: zijn achterstand op Leknessund was 28 seconden.

Leknessund wordt een grote toekomst voorspeld. De nog maar 21-jarige Noor wordt volgend jaar prof bij Team Sunweb, waar hij dus ploeggenoot wordt van de nummer drie van vandaag, Ilan Van Wilder. Leknessund is een erkende tijdrijder. Hij werd in 2019 én 2020 Noors kampioen tijdrijden bij de elite. Vorig jaar werd hij op het EK voor U23-renners vijfde, terwijl dat parcours hem minder goed lag.

Op het heuvelachtige traject rond Plouay wist Leknessund WorldTour-renners Stefan Bissegger (sinds 1 augustus bij EF Pro Cycling) en Van Wilder (Team Sunweb) op meer dan twintig seconden te rijden. Veldrijder Tom Pidcock werd vierde op 39 tellen van de gouden medaille.

Voor de Nederlandse deelnemers, Enzo Leijnse en Daan Hoole, waren de plekken zeven en acht weggelegd. Zij verloren over 25 kilometer meer dan een minuut op Leknessund.