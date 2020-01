Andreas Graf en Marc Hester blijven leider in Zesdaagse Bremen zaterdag 11 januari 2020 om 08:15

Andreas Graf en Marc Hester gaan ook na de tweede avond aan de leiding van de Zesdaagse van Bremen. De Oostenrijks-Deense tandem staat een ronde los van de concurrentie.

Graf en Hester waren er op de eerste avond meteen in geslaagd een ronde afstand te nemen van de tegenstand en dus moesten ze rekening houden met een tegenreactie. En die kwam er in de grote jacht. In de koppelkoers over 45 minuten slaagden de koppels Reinhardt met Kneisky en Stroetinga-Selenati erin een ronde terug te pakken op de Oostenrijker en de Deen en gingen daardoor mee aan de leiding.

In de kleine jacht wisten Graf en Hester de scheefgetrokken verhoudingen weer recht te trekken. Ze zetten Reinhardt met Kneisky en Stroetinga-Selenati opnieuw op een ronde, waardoor ze opnieuw als enige in de nulronde staan. Vier koppels volgen nu op een ronde, voor Wulff Frederiksen met Augenstein en De Pauw-Rohde bedraagt de achterstand twee ronden. Voor de overige koppels is de schade al fors groter.

Zesdaagse van Bremen 2019

Tussenstand na dag 2

1. / Andreas Graf – Marc Hester – 72 punten

2. / Theo Reinhardt – Morgan Kneisky – 92 punten en 1 ronde

3. / Kenny De Ketele – Nils Politt – 78 punten en 1 ronde

4. / Tristan Marguet – Maximilian Beyer – 75 punten en 1 ronde

5. / Wim Stroetinga – Nico Selenati – 49 punten en 1 ronde

6. / Oliver Wulff Frederiksen – Moritz Augenstein – 83 punten en 2 ronden

7. / Moreno De Pauw – Leon Rohde – 39 punten en 2 ronden

8. / Henning Bommel – Roy Pieters – 32 punten en 7 ronden

9. / Joshua Harrison – Hans Pirius – 30 punten en 10 ronden

10. / Bryan Boussaer – Stephen Bradbury – 26 punten en 11 ronden

11. / Luca Felix Happke – Felix English – 16 punten en 14 ronden

12. / Moritz Malcharek – Melvin van Zijl – 8 punten en 15 ronden