Andrea Bagioli: “Deze zege is voor Fabio Jakobsen” vrijdag 7 augustus 2020 om 18:58

Andrea Bagioli wist vandaag als eerste over de streep te komen in de Tour de l’Ain. De jonge Italiaan versloeg na een felbetwiste finale niemand minder dan Primož Roglič. “Dit is onvoorstelbaar. Ik kon het aanvankelijk niet geloven”, aldus Bagioli, die de zege opdroeg aan zijn ploeggenoot Fabio Jakobsen.

Bagioli is bezig aan zijn eerste seizoen voor Deceuninck-Quick-Step en vandaag liet hij in Frankrijk zien dat hij ook al kan winnen bij de profs. “Ik kon het gewoon niet geloven na het overschrijden van de finish. Het is echt een heel gek gevoel. Ik moet mijn ploegmaten echt bedanken”, zo vertelt hij in gesprek met DirectVelo.

“Roglič liet in de finale zien erg sterk te zijn. Andere favorieten als Egan Bernal, Tom Dumoulin en Geraint Thomas waren in staat om hem te volgen, waardoor we een selectie kregen. Ik slaagde erin om te overleven en gaf mezelf de opdracht om mee te sprinten. Het zal moeilijk worden om morgen de leiderstrui te behouden, maar ik ga het proberen.”

De 21-jarige renner moest aan de finish gelijk aan zijn teamgenoot Fabio Jakobsen denken, die vandaag is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. “Ik draag mijn zege op aan Fabio. We hopen allemaal dat hij snel zal herstellen en kan terugkeren in het peloton.”