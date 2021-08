André Carvalho (Cofidis) loopt blessure op na val in Druivenkoers

André Carvalho kan een week niet fietsen na een valpartij in de Druivenkoers. De Portugees van Cofidis heeft na de crash last van een scheurtje in een handwortelbeentje. Carvalho wist overigens wel nog de finish te bereiken van de Druivenkoers.

De 23-jarige renner, bezig aan zijn eerste seizoen voor Cofidis, liet zich na afloop van de Belgische eendagskoers echter verder onderzoeken. Carvalho plaatste vandaag een foto op Twitter waarop te zien is dat zijn hand flink is ingepakt. Het is nog onduidelijk wanneer de Portugees weer een rugnummer kan opspelden, maar de coureur moet het een week rustig aan doen.

Carvalho kwam dit seizoen voorlopig tot dertig koersdagen. Hij begon het jaar met de Clásica de Almería en reed vervolgens meerdere Belgische voorjaarsklassiekers en onder meer de Ronde van Valencia en La Route d’Occitanie. In juli werd hij nog 23ste in de Tour de Wallonie, maar Carvalho moest eerder deze maand ziek opgeven in de Arctic Race of Norway.

A onda de azar continua… Depois de adoecer na Artic Race Norway, uma queda na @Druivenkoers que resulta numa fissura no escafoide. Uma semana off para depois recomeçar o trabalho de novo. Desta vez sem contratempos pf 🤞🏼 pic.twitter.com/79wavjfv9q — André de Carvalho (@carvalhodeandre) August 27, 2021