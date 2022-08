Amy Pieters werkt verder aan herstel in Daan Theeuwes Centrum

Amy Pieters zet een volgende stap in haar herstelproces. De 31-jarige renster van SD Worx, die in december een zwaar trainingsongeluk had en een tijdlang in coma lag, stroomt vanuit het PZC in Dordrecht door naar het Daan Theeuwes Centrum in Woerden. “In het Daan Theeuwes Centrum zal Amy nog harder en gerichter verder gaan werken aan haar herstel”, valt te lezen op de site amypieters.nl.

“Wij hebben goede hoop dat Amy hier ook mooie resultaten en verbeteringen kan laten zien”, vervolgt het bericht. Op de site, waar eerder een crowdfunding gelanceerd werd, wordt eenieder die de afgelopen periode hulp geboden heeft bedankt. “In de voorliggende periode zijn er naast de zorg vanuit het PZC een hoop aanpassingen en mogelijkheden geboden dankzij uw hulp. De gemeente en overige instanties kunnen binnen de regels pas hulp bieden als iemand is uitbehandeld. Hier is weliswaar begrip voor, maar het zorgt er ook meteen voor dat wanneer wij Amy in de weekenden thuis willen verzorgen dit vrijwel niet mogelijk is.”

“Wij zijn dan ook ontzettend geholpen en gebaat bij de benodigde hulp en de benodigde hulpmiddelen die Amy nodig heeft om in de weekenden thuis te mogen zijn. Denk hierbij aan een speciaal bed, een stoel en bedlift, een wandelrolstoel. Ook is er gezorgd voor een rolstoelauto. Hierdoor kan Amy in de weekenden gehaald en gebracht worden, kan zij thuis slapen en verzorgd worden. Alleen door en met deze hulpmiddelen kan Amy de weekenden echt thuis zijn.”

“Dankzij jullie is er nu ook een douchecabine beneden geplaatst waardoor Amy nu ook in de weekenden kan genieten van een heerlijke douche. Wij proberen hiermee haar oude leven zo normaal mogelijk in te kleden. Amy lacht en is blij als zij weer thuis is. Dit is voor ons, en zeker ook voor Amy een zeer fijne ervaring. Tijdens haar revalidatie is er door uw bijdrage tevens de mogelijkheid gekomen om Amy extra hydrotherapy te laten volgen. Hier reageert Amy ontzettend goed op. Deze extra trainingen geven haar voldoening en helpen haar zichtbaar in haar herstel.”

“Wij blijven jullie iedere dag dankbaar, want alleen door jullie hulp is dit alles nu al mogelijk. Heel veel dank!”, sluit het bericht af.