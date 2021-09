Amund Grøndahl Jansen is terug in koers na een hernia

Voor Amund Grøndahl Jansen is de Ronde van Slowakije zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour de France. De Noorse renner van Team BikeExchange, die tot dit seizoen voor Jumbo-Visma koerste, moest in de afgelopen periode herstellen van een hernia, deelde hij via zijn social media mee aan zijn volgers.

Voor Grøndahl Jansen werd de 1,6 kilometer lange proloog in de Ronde van Slowakije zijn eerste koers in twee maanden tijd. In de Tour de France liet de 27-jarige Noorse renner de derde week aan zich voorbijgaan; al in de openingsetappe naar Landerneau was hij ten val gekomen, waarna hij de etappes steeds op zijn tandvlees uitreed. Na twee weken besloot zijn ploeg BikeExchange hem uit voorzorg uit koers te halen.

“Met een avondinspanning van twee minuten proberen terug te komen in competitie”, schreef hij voor de start van de proloog door Košice op zijn social media. “Sinds de Tour stond ik vanwege een hernia aan de kant, die in een gecontroleerde trainingsomgeving al een paar weken in orde is. Tijd om te kijken hoe het gaat met koersen”, aldus Grøndahl Jansen, die in Slowakije vooral zijn kopman Kaden Groves moet bijstaan in de sprintetappes.

Trying to ease back into competition with a 2 minute evening effort. Since the Tour I’ve been out with a herniated disc, which has been OK for a few weeks in a controlled training environment. Time to see if how it handles racing. https://t.co/Dwc9LPITKf — Amund G. Jansen (@GroendahlJansen) September 15, 2021