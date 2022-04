Amstel Gold Race finisht ook komende vijf jaar in Valkenburg

De Amstel Gold Race komt ook de komende vijf jaar aan in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het contract tussen de WorldTour-koers en de de stad in het Zuid-Limburgse Heuvelland is tot en met 2027 verlengd, meldt 1Limburg.

De finish van de Amstel Gold Race ligt al sinds 2003 in Valkenburg. Eerst was de aankomst op de top van de Cauberg, later verhuisde de streep twee kilometer na de top van de Cauberg bij Vilt en Berg en Terblijt. De gemeente betaalt jaarlijks 130.000 euro aan de organisatie, staat in de nieuwe verbintenis. Dat was tot nu toe 100.000 euro per jaar. In eerdere jaren kwam de wedstrijd aan in Meerssen en Maastricht.

Maastricht is sinds 1998 de startplaats, maar het contract met die gemeente is nog niet verlengd. Wel zijn de stad en de organisatie daarover nog in gesprek.