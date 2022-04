Amstel Gold Race: debutanten Asgreen en Bagioli voeren Quick-Step Alpha Vinyl aan

Quick-Step Alpha Vinyl heeft haar selectie voor de Amstel Gold Race bekendgemaakt. De Belgische ploeg stelt onder andere Kasper Asgreen en Andrea Bagioli op. Beiden reden de Amstel Gold Race nog niet eerder, maar zullen zondag als speerpunten moeten fungeren in de Limburgse heuvelklassieker.

Asgreen was de afgelopen weken de beste renner van Quick-Step Alpha Vinyl in de Vlaamse kasseikoersen, terwijl Bagioli onlangs de laatste etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam wist te schrijven. Naast deze twee kopstukken, kent de selectie nog drie debutanten: Davide Ballerini, Jannik Steimle en Stan Van Tricht.

Florian Sénéchal en Zdenek Stybar reden de Amstel Gold Race al vaker. Dat deed ook Julian Alaphilippe, maar de wereldkampioen is er zondag niet bij. Samen met onder andere Remco Evenepoel rijdt de wereldkampioen momenteel in de Ronde van het Baskenland, die zaterdag pas eindigt. Hij zal later wel zijn opwachting maken in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

“Ondanks dat we wat wijzigingen moesten doorvoeren in ons rooster, omdat de wedstrijd plaatsvindt in het weekend dat de Ronde van het Baskenland eindigt, starten we met vertrouwen”, zegt ploegleider Geert Van Bondt. “We kijken in het bijzonder naar Kasper en Andrea, die een beetje ziek was na zijn dagsucces in Catalonië, maar nu weer gezond is. We hopen mee te doen in de finale, vooral omdat sommige van onze renners een vrije rol hebben en op dit heuvelachtige parcours iets kunnen.”