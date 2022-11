Amber van der Hulst onder het mes vanwege knik in liesslagader

Amber van der Hulst zal binnenkort onder het mes gaan. De 23-jarige Nederlandse van Liv Racing Xstra kampt met een knik in haar liesslagader, laat ze weten via social media.

“Onlangs is er een knik in mijn liesslagader geconstateerd. Deze winter word ik hieraan geopereerd. De situatie zorgt voor een dubbel gevoel. Enerzijds is het vervelend dat ik een tijdje uit de running zal zijn. Anderzijds ben ik opgelucht, want het verklaart waarom afgelopen seizoen tegenviel en ik niet de stap maakte die ik hoopte te maken”, geeft de jonge renster aan.

“Hopelijk heeft de operatie het gewenste effect en kan ik in de loop van 2023 doen wat ik graag wil: koersen op het hoogste niveau. Ik houd jullie op de hoogte!” Van der Hulst kwam het afgelopen seizoen slechts tot 23 koersdagen. In de Baloise Ladies Tour reed ze wel naar meerdere korte ereplaatsen, maar verdere (individuele) resultaten bleven uit.

Van der Hulst, die nog op zoek is naar haar eerste profoverwinning, hoeft zich geen zorgen te maken over haar nabije toekomst als wielrenster. Ze heeft namelijk nog een contract tot eind 2023 bij Liv Racing Xstra.