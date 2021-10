Amber van der Hulst en Eva Buurman naar Liv Racing

De vrouwenploeg van Liv Racing heeft zich versterkt met Amber van der Hulst en Eva Buurman. De 22-jarige Van der Hulst maakt de overstap van Parkhotel Valkenburg, terwijl de 27-jarige Buurman afscheid neemt van TIBCO-SVB. Beide rensters tekenen voor twee jaar.

“Na een fijne tijd bij m’n huidige ploeg hoop ik hier de volgende stap in mijn carrière te zetten”, zegt Van der Hulst. “Ik ben nog jong, er is veel ruimte voor verbetering. Liv Racing kan daarin een belangrijke rol spelen. Aan alles voel ik dat ik hier ruimte ga krijgen om mijzelf verder te ontwikkelen. Als je mij nu de vraag stelt waarvoor ik in de wieg ben gelegd, dan zijn dat de voorjaarsklassiekers.”

Ook in de sprint wil Van der Hulst stappen maken. “Ik heb een behoorlijke sprint in huis en heb inmiddels ook laten zien dat mijn sprint na een zware koers nog steeds redelijk is. Mijn sprint is overigens nog verre van optimaal. Met name op dat specifieke punt hoop ik me de komende tijd te verbeteren. Daarom is het fijn om sportief managers als Giorgia Bronzini en Wim Stroetinga in de ploeg te treffen. Zij hebben veel ervaring als het gaat om sprinten, en ook op andere terreinen”, geeft ze aan.

Overtraindheid zat Buurman dwars

Buurman is al acht jaar prof, maar kende dit seizoen problemen. “Zowel fysiek als mentaal zat ik er doorheen. De Ronde van Vlaanderen was dit seizoen mijn laatste wedstrijd. In de weken nadien voelde ik me heel erg leeg. Het was op, het ging niet meer”, aldus Buurman, die vertrouwen kreeg na de gesprekken met Liv Racing.

“Voor komend seizoen is dat dan ook mijn belangrijkste doel. Stap voor stap wil ik mijn oude niveau weer halen en opnieuw het enorme plezier ervaren. Dat is voor mij een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Er wordt me tijd en ruimte gegund. Het management heeft veel vertrouwen in mij en heeft geduld. Dat betekent veel voor mij.”

Eerder verwelkomde Liv Racing al Rachele Barbieri en Katia Ragusa in de selectie van 2022.