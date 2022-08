Amber Kraak ook komende twee jaar bij Jumbo-Visma

Amber Kraak rijdt ook de komende twee seizoenen voor Jumbo-Visma. Dat maakte de ploeg zelf bekend via hun website. Kraak rijdt sinds juni 2021 voor de ploeg.

De Nederlandse begon haar wielercarrière pas anderhalf jaar geleden. Daarvoor was ze actief als professioneel roeister. “Nadat ik stopte met roeien ben ik begonnen met fietsen voor de lol. Het bleek me verrassend goed af te gaan en ik vond het heel leuk, dus toen ik de kans kreeg om voor Jumbo-Visma te rijden, hoefde ik niet lang na te denken”, zegt de 28-jarige renster.

De Brabantse reed vooral in een dienende rol. “Vanaf dag één was het mijn doel om me nuttig te maken voor het team en om mijn teamgenotes te helpen aan een overwinning”, aldus de renster uit Oss.

Toch liet Kraak ook zien zelf mee te kunnen doen voor de overwinning, door naar een tweede plek te sprinten in de Grand Prix de Plouay. “Ik ben trots op dit resultaat. Vorig jaar zat ik tijdens mijn eerste wedstrijd in Bretagne veel achteraan in het peloton, maar had ik geen idee hoe ik moest inhalen op die smalle Bretonse wegen. Ik heb heel veel bijgeleerd. Ik heb nu meer zelfvertrouwen en ben tactisch sterker geworden. De ervaring die ik heb opgedaan tijdens de Giro in juni en de Tour of Scandinavia eerder deze maand, kon ik afgelopen weekend gebruiken,” concludeert de renster.

Groeimogelijkeden

Manager Esra Tromp ziet nog veel groeimogelijkheden bij Kraak. “Amber is een heel belastbare atlete met een grote motor. Tel daar haar vechtlust, lef, loyaliteit en teamspirit bij op en je weet precies waarom we Amber graag bij het team houden. We zijn heel blij dat we ook de komende twee jaar op haar mogen rekenen”, aldus Tromp.

Komend jaar wil Kraak graag een ondersteunende rol spelen in de voorjaarsklassiekers. “In de laatste veertig kilometer wil ik structureel aanwezig zijn om mijn ploeggenoten te helpen. Daarnaast hoop ik te groeien in het tijdrijden en wil ik mijn koersinzicht aanscherpen. Nu zit ik soms nog in een bubbel en krijg ik niet alles mee wat er om me heen gebeurt. Ik heb er vertrouwen in dat me dat gaat lukken”, sluit de Brabantse af.