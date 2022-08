Amanda Spratt verruilt BikeExchange-Jayco voor Trek-Segafredo

Amanda Spratt zal na dit seizoen BikeExchange-Jayco verlaten. De Australische heeft een contract voor twee jaar getekend bij Trek-Segafredo. Dat meldt die laatste ploeg op haar site.

“Ik heb twaalf jaar bij GreenEDGE gereden en ik ben heel dankbaar voor die jaren”, zegt de 34-jarige Spratt in een reactie. “Maar ik voelde me gewoon klaar voor een nieuwe uitdaging en een nieuwe omgeving. Ik ben misschien een van de oudere rensters nu, maar ik voel me nog steeds jong, en mijn vertrek naar Trek-Segafredo geeft me het gevoel dat ik een kind in een snoepwinkel ben (en ik hou erg van snoep).”

Ina Teutenberg, ploegleidster bij Trek-Segafredo, denkt dat Spratt met haar talent en ervaring een waardevolle toevoeging aan het team zal zijn. “Amanda heeft bewezen dat ze mee kan strijden in alle zware rittenkoersen en in de klassiekers. We geloven dat ze goed past bij Elisa (Longo Borghini, red.) en Lizzie (Deignan, red.) en dat ze een goede aanvulling is aan onze selecties en onze ambities voor de Giro en Tour.”

Spratt deed dit jaar mee aan de Tour de France Femmes en de Giro Donne, maar moest in beide koersen opgeven. In de Franse rittenkoers kwam ze in de eerste etappe al ten val, waarna ze in de derde rit niet meer opstapte.