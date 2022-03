Alpecin-Fenix verdedigt Strade Bianche-titel met Gogl en Vermeersch

Alpecin-Fenix heeft de laatste winnaar van Strade Bianche in de gelederen, maar Mathieu van der Poel zal er dit jaar om bekende redenen niet bij zijn in de Italiaanse gravelkoers. Bij afwezigheid van MVDP zal Michael Gogl een van de mannen zijn om op te letten bij de Belgische formatie.

De Oostenrijker Gogl is al meermaals goed voor de dag gekomen in Strade Bianche: in 2020 werd hij verrassend negende, vorig jaar behaalde hij zelfs een zesde plaats. Inmiddels heeft hij de overstap gemaakt naar Alpecin-Fenix, dat nog enkele mannen aan de start brengt die dit werk aankunnen.

De rest van de selectie bestaat namelijk uit Xandro Meurisse, Stefano Oldani, Robert Stannard, Floris De Tier, Scott Thwaites en Gianni Vermeersch. Twaites werd in 2017 tiende in de Strade Bianche, Vermeersch kwam vorig jaar als veertiende aan op het Piazza del Campo.

Selectie Alpecin-Fenix voor Strade Bianche (5 maart):

Michael Gogl

Xandro Meurisse

Stefano Oldani

Robert Stannard

Floris De Tier

Scott Thwaites

Gianni Vermeersch