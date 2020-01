Alpecin-Fenix ontvangt ook wildcards Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik dinsdag 21 januari 2020 om 12:36

De wildcard voor Parijs-Roubaix was al binnen. Nu heeft Alpecin-Fenix ook een uitnodiging voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik mogen ontvangen. Ook Sport Vlaanderen-Baloise, Arkéa-Samsic en Wallonie Bruxelles zijn komend jaar van de partij in de Belgische Ardennenklassiekers.

Ook Total Direct Energie en Circus-Wanty Gobert zijn welkom. Die ProTeams verdienden een uitnodiging door hun prestaties in 2019. Daarnaast geven alle negentien WorldTour-ploegen, waaronder Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal, acte de presence.

Wildcards Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

Alpecin – Fenix

Sport Vlaanderen-Baloise

Arkéa-Samsic

Wallonie Bruxelles

Weinig veranderingen in parcoursen

Koersorganisator ASO onthulde ook de trajecten voor beide wedstrijden. De muur van Hoei en de Boulevard d’Avroy in Luik blijven ook dit jaar dienstdoen als aankomstlocatie. Verder zijn er kleine wijzigingen te bespeuren. In Luik-Bastenaken-Luik voor mannen zitten dit jaar elf beklimmingen, waarvan de côte de la Roche-aux-Faucons de laatste is. De vrouwen doen dit jaar voor het eerst de côte de la Haute-Levée aan.

In het parcours van de Waalse Pijl zit eveneens een nieuwigheidje. De côte du chemin des Gueuses (1,8 kilometer à 6.5%) vervangt de côte de Cherave in de plaatselijke ronde rondom de muur van Hoei. Zowel de mannen als de vrouwen krijgen deze klim voor de kiezen.

Parcours Luik-Bastenaken-Luik voor mannen 2020 - foto: ASO Parcours Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen 2020 - foto: ASO Parcours Waalse Pijl voor mannen 2020 - foto: ASO Parcours Waalse Pijl voor mannen 2020 - foto: ASO

Voor het eerst live-uitzending vrouwenkoersen

RTBF, de Franstalige publieke omroep in België, maakte tegelijkertijd bekend dat zowel de vrouwenedities van Luik-Bastenaken-Luik als de Waalse Pijl voor het eerst live op TV zullen worden uitgezonden. Van La Doyenne zullen de laatste negentig kilometer van de 136,5 kilometer lange koers te zien zijn. Een live-uitzending van ten minste 45 minuten is sinds dit jaar een vereiste om een Women’s WorldTour-status te hebben.