Alpecin-Fenix niet in Ronde van Catalonië: drie stafleden testen positief op corona

Alpecin-Fenix zal aankomende maandag niet van start gaan in de Ronde van Catalonië. De organisatie van de meerdaagse wielerkoers heeft vandaag laten weten dat drie stafleden van de ploeg positief hebben getest op het coronavirus.

De Belgische formatie heeft, na overleg met de organisatie van de Ronde van Catalonië (22-28 maart), besloten om zich terug te trekken voor de wedstrijd. Alle stafleden die aanwezig zouden zijn in Catalonië, blijven voorlopig in isolatie om zo een mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het is niet de eerste keer dat Alpecin-Fenix zich halsoverkop moet terugtrekken voor een wedstrijd. De formatie besloot in februari ook al om de UAE Tour na één etappe te verlaten na een positieve coronatest van een staflid.

Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch moesten toen ook enkele dagen in isolatie in de Verenigde Arabische Emiraten, aangezien zij een ‘close contact’ waren met het positief geteste staflid.

No #VoltaCatalunya100 for our team, sadly. We hope to see you next year, @VoltaCatalunya! pic.twitter.com/TAPHzExlA4

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) March 19, 2021