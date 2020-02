Alpecin-Fenix mikt op debutant Tulett (18) in Antalya: “We moeten hem rustig houden”

Ben Tulett zal vandaag de kans krijgen om zich bij Alpecin-Fenix te tonen in de Tour of Antalya. De nog maar 18-jarige Brit wordt door ploegleider Michel Cornelisse naar voren geschoven als kopman in de enige bergrit van de ronde, met finish in Termessos. “Ik kijk er naar uit, maar ben ook een beetje nerveus,” vertelt Tulett bij de start.

De neo-prof is in Turkije bezig aan zijn eerste wedstrijd als beroepsrenner. Gisteren kreeg hij in de tweede etappe al te maken met barre weersomstandigheden. “Gisteren was een zware rit en ik had het erg koud. Het is fijn dat het nu weer wat warmer is. Maar ik voel mij goed”, klinkt het. “We hebben hier een sterke ploeg. Gianni (Vermeersch red.) staat er goed voor in het algemeen klassement. We zullen zien wat er vandaag zal gebeuren”, geeft hij aan. “Ik ben een beetje nerveus, maar dat is volgens mij normaal. Maar ik ben ook enthousiast. Iedere etappe is een test en elke rit heeft zijn eigen uitdagingen. Ik kijk ernaar uit.”

Jonas Rickaert: “Ben leert enorm snel bij”

Een van de ervaren renners in de ploeg is Jonas Rickaert. Waar hij normaliter de sprinttrein van Tim Merlier in goede banen leidt, zal hij dat dit keer willen doen voor Tulett. “Ik kijk uit naar de bergrit met Ben”, zegt Rickaert. “Hij is heel stil in de ploeg, maar leert enorm snel bij en wil heel graag bijleren. Hij vraagt ook heel veel dingen.”

“Ik denk dat voor hem belangrijk is dat hij op de juiste plaats wordt afgezet aan de voet. We moeten hem ook wel rustig houden, want jeugdigheid en zo snel al kopmanschap in een etappe… Dan zou hij misschien vroeg beginnen aanvallen. Maar ik heb er wel vertrouwen in, want ik heb hem al omhoog zien rijden deze week en er zit zeker veel power in. Dat zagen we ook al op stage”, aldus Rickaert.