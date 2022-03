Alpecin-Fenix met Tim Merlier en Jasper Philipsen in Gent-Wevelgem

Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt welke zeven namen zondag aan de start verschijnen van Gent-Wevelgem. De speerpunten in de selectie zijn Jasper Philipsen en Tim Merlier, die in de voorbije weken Nokere Koersen en Brugge-De Panne won.

Merlier kwam dit seizoen al tot drie overwinningen. Eerst won hij de massasprint van de tweede etappe van Tirreno-Adriatico, later spurtte hij naar winst in Nokere Koerse en de Minerva Classic Brugge-De Panne. Tussendoor kwam hij als derde over de streep in de Bredene Koksijde Classic achter Pascal Ackermann en Hugo Hofstetter. In Gent-Wevelgem gaat de sprinter op voor zijn derde deelname, nadat hij ook in 2020 en 2021 aan de start verscheen.

Ook voor Philipsen wordt het zijn derde optreden. In 2020, toen nog in de trui van UAE Emirates, maakte hij zijn debuut en ook afgelopen jaar was hij erbij. De klassieke renner begon het seizoen uitstekend met twee etappezeges en winst van het puntenklassement in de UAE Tour. Daarna stond hij aan het vertrek van Parijs-Nice, maar na twee top 10-klasseringen moest hij de Koers naar de Zon ziek verlaten. In Milaan-San Remo maakte hij zijn rentree in het peloton.

Verder is het ook uitkijken naar Gianni Vermeersch. De 29-jarige renner kwam vorig jaar als tiende over de finish in Gent-Wevelgem. De ploeg wordt gecompleteerd door Maurice Ballerstedt, Silvan Dillier, Jonas Rickaert en Guillaume Van Keirsbulck.

Selectie Alpecin-Fenix voor Gent-Wevelgem (27 maart)

Maurice Ballerstedt

Silvan Dillier

Tim Merlier

Jasper Philipsen

Jonas Rickaert

Guillaume Van Keirsbulck

Gianni Vermeersch