Almeida boekt ‘speciale’ overwinning in Burgos: “De laatste maanden waren moeilijk”

Lange tijd leek het erop dat João Almeida niet mee zou spelen voor de etappezege op de slotdag van de Ronde van Burgos, maar in de laatste kilometer van de slotklim sloot de Portugees toch weer aan bij de overige favorieten. Vervolgens rekende hij met ze af in de eindsprint. Dat deed deugd, vertelt Almeida op de site van UAE Emirates.

“Vandaag ging het heel goed”, begint Almeida, die tweede werd in het eindklassement, zijn verhaal. De Ronde van Burgos was nochtans zijn eerste meerdaagse sinds hij in mei uit de Ronde van Italië stapte met corona. “Het is een speciale overwinning, omdat de laatste maanden moeilijk zijn geweest. Ik voelde me niet al te best op de fiets en had moeite om mijn vorm te vinden. Deze week is belangrijk geweest, omdat ik er goed in ben gekomen gedurende de week. Vandaag voelde ik me goed, viel ik aan en pakte ik de zege.”

Nu richt Almeida zich op de Ronde van Spanje, die op 19 augustus van start gaat in Utrecht. “Ik ga daar nu met extra vertrouwen heen, dat ik vandaag heb getankt. Nu ga ik een beetje rusten, mijn laatste trainingen doen en proberen om klaar te zijn voor de Vuelta. Ik kijk er erg naar uit.”