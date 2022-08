Allinq voegt twee stagiairs toe aan selectie

Het Allinq Continental Cyclingteam heeft deze maand twee stagiairs toegevoegd aan de selectie. Het gaat om de eerstejaars beloften Tijn Louwerensen en Mattanja Woets. Beide renners komen uit voor Monda Vakantieparken-IJsselstreek.

Louwerensen was in zijn laatste jaar als junior vijfde tijdens het Nederlands wegkampioenschap op de VAM-berg dat werd gewonnen door Tibor del Grosso. Verder verzamelde hij een handvol top 10-plaatsen in verschillende wedstrijden. In zijn eerste jaar als belofte was hij onder andere zestiende in de Ronde van Woensdrecht en negentiende in de Kermisronde Roosendaal.

Woets was in zijn laatste jaar in de juniorencategorie tweede in de Omloop van de Braakman, achter Stef Koning. Verder was hij onder andere dertiende in de GP Bob Jungels Juniors en veertiende in de Omloop van Noordwest Overijssel. Dit jaar was hij onder meer vijfde in de CCM-Dronterland Zuiderzeeronde, die werd gewonnen door Jelle Johannink.

Beide renners zullen de rest van het seizoen enkele wedstrijden voor Allinq rijden. Louwerensen begint in de Baltic Chain Tour, die van 18-21 augustus wordt gehouden. Woets maakt later deze maand zijn debuut voor de ploeg.