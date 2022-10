Allinq CT heeft selectie rond na komst Pepijn Veenings

De selectie van Allinq CT voor 2023 is compleet na de komst van Pepijn Veenings. De 18-jarige renner komt volgens CyclingOnline over de juniorenploeg van Gepla-Watersley R&D en is de zestiende renner voor volgend seizoen.

Eerder kondigde Allinq CT ook al de transfers van Rick Ottema (Metec-Solarwatt), Nils Wolfenbuttel (VolkerWessels) en Elmar Abma (Willebrord Wil Vooruit) aan. Daardoor komt het aantal renners voor 2023 uit op zestien. Onder meer Robin LöwikArne Peters, Sam Gademan, Marien Bogerd en Tim Bierkens komen volgend jaar uit voor het continentale team.

Ook in de ploegleiding zijn enkele nieuwkomers bij Allinq. De sportieve leiding blijft in handen van Marc Zonnebelt, maar hij krijgt onder anderen oud-wielrenners Jarno Gmelich Meijling, Rens te Stroet en Marc Janssens als ploegleiders.