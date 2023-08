zaterdag 26 augustus 2023 om 18:41

Allicht sleutelbeenbreuk voor Fred Wright na val in slotkilometer Renewi Tour

De laatste kilometers van de vierde Renewi Tour-etappe maakten nog enkele zware slachtoffers. Een eerste keer met een massale val op acht kilometer van de meet, maar de valpartij in de laatste kilometer was mogelijks nog erger. Althans voor Fred Wright, die na afloop naar het ziekenhuis werd gebracht.

Wright kwam net als Arnaud Démare en Ide Schelling helemaal aan het einde van de rit ten val. Op de televisiebeelden was hij te zien met een gezicht vol bloed, maar er blijkt dus meer aan de hand te zijn. Zijn ploeg Bahrain-Victorious laat weten dat men verwacht dat Wright zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Een aderlating voor de 24-jarige Britse kampioen, die vijfde stond in het klassement van de Renewi Tour en zelfs nog aanspraak maakte op het podium.

🤕A flat stage 4 at @RenewiTour finished with a bunch sprint in Peer. TBV worked hard throughout, but the day was marred by a crash involving @fred_wright0, who is at hospital with a suspected collarbone injury.#RideAsOne #rideforGino #RenewiTour

📸 @SprintCycling pic.twitter.com/UauYFJ3pmg

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 26, 2023