Alles lukt bij Anna van der Breggen: “Het is ongelooflijk” zaterdag 26 september 2020 om 17:27

Anna van der Breggen viel aan in de voorlaatste ronde, bleef uit handen van de achtervolgers en werd voor de tweede keer in drie dagen wereldkampioen. Ongekende weelde voor de 30-jarige renster. “Het is echt ongelooflijk!”

Alles lijkt nu te lukken bij Van der Breggen. Zo werd zij niet alleen twee keer wereldkampioen, maar won zij eerder deze maand ook nog eens de Giro Rosa. De Nederlandse moest er elke keer, dus ook vandaag, hard voor werken. “Het was een heel zware wedstrijd”, vertelt ze in het flashinterview. “Ik was vanaf de start al aan het vechten. De beklimmingen waren heel zwaar.”

De Nederlandse vrouwen hielden zaterdag lang hun kruit droog, maar in de laatste vijftig kilometer sloegen zij hun slag. “Uiteindelijk probeerden we de wedstrijd hard te maken. Iedereen was moe, dus besloot ik er voor te gaan. Maar het was echt nog heel ver.”

Na Innsbruck in 2018 is dit de tweede wereldtitel op de weg voor Van der Breggen. In Oostenrijk won Van der Breggen twee jaar geleden op eenzelfde manier als vandaag. “Ik heb daar nooit echt aan gedacht”, legt ze uit. “Het circuit is ook anders dan in Innsbruck, waar ook een aantal vlakken stukken in zaten.”

Met een grote glimlach sluit zij af: “Dit seizoen is vooralsnog heel erg goed voor me. De overwinningen heb ik weliswaar vlak achter elkaar behaald, maar ik ben goed in vorm. Al moet ik nu zeggen dat ik toch wel echt vermoeid ben.”