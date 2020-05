Allan Peiper: “De geestelijke gezondheid van wielrenners is een probleem” zaterdag 2 mei 2020 om 17:11

Allan Peiper maakt zich zorgen over de geestelijke gezondheid van wielrenners tijdens de lockdown. “Dat is momenteel zeker een probleem”, zo spreekt de manager van UAE Emirates zich uit. “Er wordt momenteel niet heel veel over gesproken, maar ik denk dat een goede geestelijke gezondheid momenteel belangrijker is dan trainen.”

Door de lockdown zal menig coureur zich zorgen maken over zijn toekomst, ook nu zij binnenkort weer naar buiten mogen om te trainen. “Sommige jongens hebben ritten van acht uur gemaakt op de hometrainer, dat deden zij niet omdat ze het leuk vonden”, gaat hij verder tegen CyclingNews. “Ze willen dus graag weer naar buiten gaan om te trainen, maar velen zullen ook bang zijn geworden. Ze maken zich zorgen over hun contract en ook over wanneer zij weer een kans krijgen om zichzelf te laten zien.”

“Zelfs als coureurs al een contract hebben voor volgend jaar, dan kan hun team omvallen. Of zullen ze minder gaan verdienen. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Ze zitten al een hele tijd vast, hun doelen zijn weg en terwijl ik er zeker van ben dat ze zich zullen aanpassen, zal hun geestelijke gezondheid toch worden aangetast.”

Gelukkig doen teams hun best om het probleem aan te pakken, zij het met sportpsychologen of andere specialisten. “Hoe is de mentale gezondheid van elke renner? Hoe gaat het met het leven thuis en de lockdown?”, zijn vragen die de ploegen zich stellen. “Er zijn een heleboel dingen die ze zouden kunnen meemaken en dat is ook een belangrijk onderdeel van wie het eerst gaat racen. Er worden maatregelen genomen om te kijken naar de mentale toestand van de rijder. Het medische team volgt dat op en de trainers en managers staan voortdurend in contact met hun renners.”

Tour de France

Voor nu is het nog slechts wachten geblazen, totdat renners weer echte doelen kunnen stellen. “Daarvoor zullen we tot dinsdag moeten wachten, als de nieuwe kalender uitkomt”, eindigt hij. “We hebben de datum van de Tour de France al, dus misschien dat we daar omheen al een aantal kampen kunnen plannen. Maar daarvoor moet er wel weer gereisd kunnen worden. Tom Dumoulin zei dat hij een klassement in de Tour de France kan vergeten als hij niet in de bergen heeft kunnen trainen. Ik denk dat dat voor veel klassementsrenners en teams geldt.”