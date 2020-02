Alexys Brunel pakt eerste profzege in Etoile de Bessèges woensdag 5 februari 2020 om 16:38

Alexys Brunel heeft de winst gepakt in de openingsetappe van de Etoile de Bessèges. Op vier kilometer van de aankomst op de Côte de la Tour viel de renner van Groupama-FDJ aan en in de slotfase bleef hij Benoît Cosnefroy en Edward Planckaert nipt voor.

In de omgeving van de Franse plaats Bessèges wordt de komende dagen een opvolger gezocht voor Christophe Laporte. De Fransman schreef de ronde vorig jaar op zijn naam, maar staat momenteel buitenspel met een polsblessure. Op de openingsdag reed het peloton over 141 kilometer door de regio van Bellegarde, waar de aankomst op de Côte de la Tour lag.

Drie renners tekenden voor de vroege vlucht; de Belgische baanrenner Lindsay De Vylder kreeg het gezelschap van de Fransman Samy Aurignac en de Spanjaard Ibon Ruiz. In de eerste vijftien kilometer reden zij bijna vier minuten weg bij het peloton, dat daarna plots versnelde en een stevige hap uit de voorsprong nam. Even bleef het tijdsverschil stabiel rond de twee minuten, maar na 45 kilometer was alles weer samen.

Waaiers

Het waaide stevig en dat zorgde op negentig kilometer van de streep voor waaiers. Het peloton werd daarbij flink uiteengeslagen. Toen eenmaal het peloton hergroepeerde en steeds meer renners weer konden aansluiten, probeerde Lilian Calmejane de boel wakker te schudden door aan te vallen. De Fransman kreeg echter geen ruimte. Het tempo werd weer de hoogte in gejaagd, waardoor de meute opnieuw verbrokkelde.

Onder anderen Pierre Latour, nochtans het speerpunt van AG2R La Mondiale voor de komende Tour de France, had de boot gemist. Op dat moment was er nog zo’n vijftig kilometer te rijden. Calmejane gunde zijn collega’s geen rust en viel op dertig kilometer van de finish nog eens aan. Zeven kilometer verder probeerde hij het opnieuw, maar keer op keer werd de renner van Total Direct Energie weer bijgehaald.

Alexey Brunel

Een voorste groep van een kleine dertig renners begon aan de laatste vijftien kilometer, die niet alleen de etappewinnaar maar ook de eerste leider moesten aanwijzen. Op de voorlaatste passage van de Côte de la Tour (de renners moesten de renners totaal vier keer beklimmen), op negen kilometer van de finish, viel Benoît Cosnefroy aan, maar de beslissende aanval zou van Alexey Brunel komen.

Nadat namens EF Pro Cycling Simon Clarke en Sebastian Langeveld al een vergeefse gooi naar de ritzege hadden gedaan, reed de Franse renner van Groupama-FDJ op vier kilometer van de finish weg. Hij pakte een kleine voorsprong, maar dat bleek genoeg voor zijn allereerste profzege. Enkele tellen na hem waren Benoît Cosnefroy en Edward Planckaert de eerste geklopten. Brunel is tevens de eerste leider.