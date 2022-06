Alexey Lutsenko leidt Astana in Ronde van Zwitserland, Gianni Moscon maakt rentree

Astana Qazaqstan heeft de selectie voor de Ronde van Zwitserland (12-19 juni) bekendgemaakt. Alexey Lutsenko zal de kar moeten trekken bij de Kazachse formatie, Gianni Moscon rijdt zijn eerste koers sinds de Ronde van Vlaanderen.

Voor Lutsenko is de Ronde van Zwitserland pas de tweede wedstrijd sinds maart. Hoewel de Kazach zijn eerste wedstrijd van het seizoen, de gravelkoers Clásica Jaén Paraiso Interior, nog op zijn naam wist te schrijven, moest hij bijna het volledige voorjaar missen. Tijdens een hoogtestage op Tenerife kwam Lutsenko ten val en brak hij zijn sleutelbeen. In de Ronde van Hongarije keerde hij terug in koers, maar wist hij nog geen potten te breken.

Potten breken zat er ook voor Moscon nog niet in dit jaar. De Italiaan, die afgelopen winter bij INEOS Grenadiers vertrok en aan een nieuw avontuur bij Astana Qazaqstan begon, kampte in januari met een coronabesmetting, waardoor hij zijn seizoensstart noodgedwongen moest uitstellen. Daarna reed hij genoeg wedstrijden, maar wist hij in de meeste gevallen de finish niet te halen. Zijn laatste poging dateert van 3 april, toen hij een ‘DNF’ achter zijn naam kreeg na de Ronde van Vlaanderen.

Naast Lutsenko en Moscon, stelt Astana Qazaqstan de volgende renners op: Yevgeniy Fedorov, Dmitriy Gruzdev, Manuele Boaro, Leonardo Basso en Antonio Nibali.

Selectie Astana Qazaqstan voor de Ronde van Zwitserland (12-19 juni):

Leonardo Basso

Manuele Boaro

Yevgeniy Fedorov

Dmitriy Gruzdev

Alexey Lutsenko

Gianni Moscon

Antonio Nibali