Alexey Lutsenko grijpt naast ritzege in UAE Tour: “Mijn tijd komt nog”

Alexey Lutsenko maakte lange tijd aanspraak op de ritzege in de tweede en laatste bergetappe van de UAE Tour met aankomst op Jebel Jais, maar de Kazachse kampioen werd als vroege vluchter op 250 meter van de streep ingerekend door Jonas Vingegaard. “Ik ben natuurlijk een beetje teleurgesteld”, aldus Lutsenko.

De renner van Astana-Premier Tech maakte in de vijfde etappe van de UAE Tour deel uit van een vroege vlucht van negen renners. De voorste groep begon met ongeveer twee minuten voorsprong aan de laatste klim van de dag. Op de flanken van Jebel Jais bleek Lutsenko over de beste benen te beschikken en dus besloot de Kazach om alleen verder te rijden.

In de finale moest de 28-jarige Lutsenko alles op alles zetten om uit de greep te blijven van de favorietengroep. “Ik gaf alles op de laatste beklimming. Ik begon met een goed ritme en in de finale was het gewoon een kwestie van zo hard mogelijk trappen”, zo kijkt Lutsenko terug op zijn etappe. “Ik was er zo dichtbij, dan ben je enerzijds natuurlijk wel een beetje teleurgesteld.”

“Ik ben anderzijds ook heel erg blij met de vorm. Ik voel me steeds sterker worden. Het belangrijkste was om mijn vorm te testen en nog meer koersritme op te doen na een lange periode van inactiviteit. Ik voel me nu wel heel goed na deze etappe. Ik ben optimistisch en mijn tijd komt nog wel”, aldus de Kazach, die uiteindelijk als elfde over de streep kwam op Jebel Jais.