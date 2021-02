Alexey Lutsenko gaat voor podiumplek in UAE Tour

Alexey Lutsenko wordt door Astana-Premier Tech naar voren geschoven in de UAE Tour. De kampioen van Kazachstan zet in op een goed klassement. “Ik wil graag een goed resultaat neerzetten. Het hoofddoel is om voor het algemeen klassement te gaan. Ik wil graag het resultaat van vorig jaar herhalen, toen ik het podium haalde”, vertelt Lutsenko.

“Als ik die prestatie van vorig jaar kan overtreffen, is dat natuurlijk alleen maar beter. En natuurlijk hoop ik mee te doen om een etappe te winnen. Ik was vorig jaar dichtbij, dus ik ga het nu zeker weer proberen”, gaat de Kazach verder. “Er doen veel sterke renners mee en die hebben ook ambities, dus het wordt een serieus gevecht.”

Lutsenko reed eerder deze maand al de Tour de La Provence. “Ik voelde dat mijn vorm daar elke dag beter werd. Het was niet makkelijk om direct in het koersritme te komen na een pauze van bijna zes maanden, maar het trainingskamp en de Tour de La Provence hebben mij goed op weg geholpen”, geeft hij aan.

De selectie van Astana-Premier Tech kent met Samuele Battistella, Stefan de Bod en Matteo Sobrero drie debutanten. Luis Léon Sánchez en Dmitriy Gruzdev zorgen voor de ervaring in de ploeg.

Selectie Astana-Premier Tech voor de UAE Tour 2021 (21-27 februari)

Samuele Battistella

Stefan de Bod

Yevgeniy Gidich

Dmitriy Gruzdev

Alexey Lutsenko

Luis Léon Sánchez

Matteo Sobrero