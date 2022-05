Alexandra Manly heerst met vier ritzeges en eindwinst in Thüringen Ladies Tour

Alexandra Manly heeft in de slotetappe van de Thüringen Ladies Tour de puntjes op de i gezet. De Australische renster van BikeExchange-Jayco wist in de leiderstrui de zesde en laatste rit in Altenburg op haar naam te schrijven. Daardoor sluit Manly de week af met vier (!) ritzeges en de eindoverwinning.

Op de laatste dag van de Duitse ronde stond een rit in Altenburg op het programma. Het parcours bestond uit drie rondes van een kleine 35 kilometer, met elke keer een klimmetje van 500 meter aan 5,4%. In de openingsfase waren er veel uitvalspogingen, maar geen enkel groepje kreeg de ruimte.

Diep in de finale kon toch een negental wegrijden, met daarbij Ruby Roseman-Gannon, Maria Giulia Confalonieri, Kirstie van Haaften, Femke Markus, Eva van Agt, Daniek Hengeveld, Romy Kasper, Anais Morichon en Marketa Hajkova. Zij reden in de heuvelachtige finale richting Altenburg meer dan 30 seconden weg van het peloton.

In de laatste vijf kilometer kreeg het peloton de koplopers in zicht, waarna in de laatste twee kilometer de aansluiting volgde. Op de steentjes in het centrum van Altenburg stond opnieuw geen maat op geletruidraagster Alexandra Manly, die haar concurrente Marta Lach kansloos liet in de strijd om de rit- en de eindoverwinning.