Alexandr Riabushenko loopt handbreuken op in Tour of the Alps

Alexandr Riabushenko is niet ongeschonden uit de Tour of the Alps gekomen. Bij een val in de laatste etappe bleek de Wit-Rus van UAE Emirates twee botbreuken in zijn rechterhand te hebben opgelopen.

Riabushenko kwam in de slotetappe naar Riva del Garda ten val met nog achttien kilometer te gaan. De 25-jarige renner wist nog wel als 115e en voorlaatste over de aankomst te komen, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Daar bleek dat hij twee botjes in zijn rechterhand had gebroken.

Maandag was hij nog voortvarend aan de Tour of the Alps begonnen. In de etappe naar Innsbruck won de Wit-Rus de sprint van het peloton achter Gianni Moscon en Idar Andersen, die in de finale waren weggereden.