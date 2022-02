Alexander Kristoff: “Dit geeft vertrouwen richting de klassiekers”

Alexander Kristoff was eerder deze maand al prima op dreef in de Ronde Valencia, maar zondag wist de Noor ook daadwerkelijk naar zijn eerste zege van het seizoen te sprinten. In de Clásica de Almería gaf hij Nacer Bouhanni en Giacomo Nizzolo het nakijken. “Een geweldige dag”, begint Kristoff zijn relaas in het flashinterview.

De 34-jarige Kristoff, die dit jaar uitkomt voor Intermarché-Wanty-Gobert, wist in finishplaats Roquetas de Mar een knappe lead-out van zijn ploeggenoten met verve af te ronden. “We hebben een goede ploeg voor dit soort wedstrijden”, aldus de oud-winnaar van Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. “In de finale slaagden we erin om bij elkaar te blijven. Het was een technische finale met veel rotondes en bochten, maar we zaten telkens in de goede positie.”

Vertrouwensboost

“We hebben de hele dag op kop gereden om de vluchters binnen schootsafstand te houden en in de finale kreeg ik steun van Pasqualon, Petit en Claeys. Ik begon zo in de beste positie aan de laatste rechte lijn. Het was alleen wind op de kop en het was wel lastig om de sprint zelf te beginnen. Ik had echter nog goede benen.”

Het is voor Kristoff een welkome opsteker richting de voorjaarsklassiekers. “Vorig jaar kwam ik slechts tot twee overwinningen. Om nu zo te beginnen, dat geeft vertrouwen voor de komende koersen en de klassiekers. Ik ben heel erg blij en trots op deze overwinning. Het is bovendien mijn eerste zege in Spanje.”