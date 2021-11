Alex Dowsett wordt lead-out van Giacomo Nizzolo: “Ik geniet van die rol”

Alex Dowsett krijgt volgend jaar een belangrijke rol in de sprintvoorbereiding van Giacomo Nizzolo. De Italiaanse sprinter maakt deze winter de overstap van Qhubeka NextHash naar Israel Start-Up Nation, en daar krijgt hij een volledige sprinttrein in dienst. “We moeten durven te verliezen, om daarna wedstrijden te winnen”, kijkt Dowsett vooruit in gesprek met Cyclingnews.

“Het is best spannend, omdat ik denk dat we een solide trein hebben en we weten dat Giacomo koersen kan afmaken. Hij zegt dat hij nooit een echte lead-outtrein heeft gehad, en er zijn er niet zoveel in het peloton. Groupama-FDJ heeft een goede trein en als Deceuninck-Quick-Step er een opzet, is die goed. Of misschien is alleen Michael Mørkøv genoeg”, lacht hij.

“Ik geniet van een rol in die sprintvoorbereiding. Ik krijg vaak het label tijdrijder opgeplakt, en daar houd ik ook van, maar ik voel mij meer op mijn plaats in een lead-out”, aldus Dowsett. “De eerste koersen worden belangrijk. We moeten durven te verliezen, om daarna wedstrijden te winnen en vertrouwen op te doen. Voor Giacomo is het belangrijk om vertrouwen te hebben in het wiel van Rick Zabel, ook als het mis dreigt te gaan. Hij moet vertrouwen in Rick, in mij en in Matthias Brändle.”

‘Het kan zomaar klaar zijn eind volgend seizoen’

Het huidige contract van Dowsett loopt eind 2022 af. “Dat geeft altijd iets meer stress dan in andere jaren, maar ik ga proberen ervoor te zorgen dat dat geen negatieve invloed heeft op mijn koersen”, aldus Dowsett. “De markt verandert ook. Jonge renners zijn helemaal hip nu, dus het kan zomaar klaar zijn aan het eind van volgend jaar. Dan ben ik 34 jaar en dan heb ik er vrede me. Ik zou graag nog een of twee jaar erbij doen, maar het wielrennen verandert. En daar moet je mee omgaan.”

Toch hoopt de Brit dat ploegen inzien dat renners als hij ook nodig zijn. “Het tij zal keren en teams zullen inzien dat ervaring ook heel belangrijk is. Met alleen maar goede wattages win je ook geen wedstrijden”, zegt hij. Over de periode na zijn carrière heeft Dowsett nog niet nagedacht. “Dat is best eng, maar ik denk dat ik een reputatie heb opgebouwd in het wielrennen dat ik wel van waarde kan zijn voor iets of iemand. Anders begin ik zelf iets om tijdrijders te helpen om net iets sneller te gaan.”