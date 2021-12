Alex Dowsett sluit een nieuwe uurrecordpoging niet uit

Alex Dowsett sluit niet uit dat hij in toekomst opnieuw een gooi zal doen naar het werelduurrecord. De ervaren Britse hardrijder deed begin november nog een poging om het record van Victor Campenaerts te verbreken, maar kwam in het Mexicaanse Aguascalientes niet verder dan een afstand van 54,555 kilometer.

Dowsett ging vorige maand – onder toeziend oog van zijn familie op het middenterrein – op 1.887 meter hoogte voortvarend van start en zat in de openingsfase een seconde onder de tijd van Campenaerts. Gaandeweg liep zijn achterstand steeds verder op. Na twintig kilometer bedroeg zijn achterstand drie tellen op de tussentijden van Campenaerts. Op dertig kilometer liep hij al zes seconden achter, een verschil dat alleen maar verder opliep.

Het record van Campenaerts bleef dan ook buiten bereik, waardoor het werelduurrecord in Belgische handen blijft. Dowsett slaagde er wel in om zijn afstand van zes jaar geleden te verbeteren. De Brit was in 2015 al eens korte tijd houder van het werelduurrecord. Hij zette op 2 mei 2015 in Manchester een afstand van 52,937 km neer, maar zag een maand later zijn record verbeterd worden door landgenoot Bradley Wiggins.

Geen ideale omstandigheden

In gesprek met Cyclingnews kijkt Dowsett, een maand na zijn tweede uurrecordpoging, terug op zijn avontuur in Mexico. Ook filosofeert hij al nadrukkelijk over een eventuele derde poging. “Ik denk wel dat ik een nieuwe poging zou ondernemen, ja. We weten dat de luchtdruk niet ideaal was in Mexico. Ik had met betere omstandigheden dichter bij het record kunnen komen”, aldus Dowsett, die dit keer veel zelf moest regelen met zijn vrouw Chanel.

Mocht het er ooit nog eens van komen, een uurrecordpoging, dan hoopt Dowsett wel meer financiële en logistieke steun te krijgen van zijn werkgever. Dat kan eventueel als renner van Israel Start-Up Nation. De grote baas van de Israëlische ploeg, Sylvan Adams, is namelijk een van de drijvende krachten achter de wielerbaan van Tel Aviv. Volgens Dowsett is het een geschikte wielerbaan om in de toekomst een recordpoging te ondernemen.

Ideale aanloop

“We hebben al naar de omstandigheden gekeken en de baan bezocht. Het ziet er superglad uit en vloeiend uit. Er is geen reden om te denken dat het niet zou kunnen. De baan is snel genoeg om op te rijden. Het is misschien wel mogelijk om het daar te organiseren, maar we zullen het wel nog moeten testen”, vertelt Dowsett, die ook al een ideaal scenario heeft uitgestippeld in aanloop naar een eventuele werelduurrecordpoging.

“In het ideale scenario plan je een aanval tien dagen tot twee weken na een grote ronde, op voorwaarde dat je voorafgaand aan zo’n grote ronde genoeg kilometers kunt afwerken op de baan. Dat lijkt me een goede manier om het werelduurrecord aan te vallen, maar daar kleven ook weer risico’s aan. Je kunt namelijk ziek worden tijdens een grote ronde, of vallen. Het is alleen wel belangrijk om een paar etappekoersen te rijden.”